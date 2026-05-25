ABUD FLORES EXIGE RESPUESTA SOBRE SU FINIQUITO TRAS SU “BRUTAL Y AGRESIVA” SALIDA DE LA UACAM

El exrector de la Universidad Autónoma de Campeche, José Alberto Abud Flores, aseguró que hasta el momento no ha recibido una respuesta clara sobre el pago de su finiquito, el cual afirmó haber solicitado formalmente desde marzo. Señaló que únicamente está exigiendo un derecho laboral que corresponde a cualquier trabajador universitario y acusó que su salida de la institución se realizó de manera “brutal y agresiva”, durante la madrugada del 13 de enero, sin documentos oficiales ni un proceso formal de entrega-recepción.

Abud Flores rechazó además versiones sobre supuestos pendientes administrativos o irregularidades en el manejo de recursos durante su gestión, al sostener que todas las decisiones se realizaron de forma colegiada y transparente. Asimismo, señaló que en una reciente audiencia representantes de la universidad no presentaron información concreta sobre su finiquito, pese a que —dijo— la institución cuenta con todos los datos laborales necesarios para realizar el cálculo correspondiente, situación que calificó como “frustrante”.