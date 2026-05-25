CIRCULA EN REDES: EL CCEC FACILITA A MORENA LA PERSECUCIÓN DE EMPRESARIOS: ESTAMOS UNIDOS CAMPECHANOS

-“MUCHAS FOTOS OFICIALES Y NINGÚN RESULTADO AL EMPRESARIO”

En sus redes sociales, la página Estamos Unidos Campechanos criticó la “mutación” del Consejo Coordinador Empresarial de Campeche, pues, aseveró, pasó de ser una agrupación de instituciones empresariales comprometidas con el bienestar del sector como generador de empleos y motor de la economía estatal, lo que incluía traer capacitación, empresas y marcas para que vieran en Campeche una oportunidad de inversión, a un coro de aplaudidores del régimen morenista, a quien da información para perseguir a empresarios.

Así, agregó, de ser empresarios de bien e independientes que buscaban el progreso genuino del Estado y no prebendas políticas, para fortalecer el tejido productivo, reducir trabas y abrir caminos para crecer con libertad económica, hoy con orgullo declaran que militan en Morena y se comportan más como funcionarios de un sistema autoritario al estilo de China o Venezuela, que como representantes de la iniciativa privada, y ofrecen aplausos y silencio cómplice ante el desmantelamiento de instituciones como el Instituto de Emprendedores, la imposición de nuevos impuestos y la persecución a empresarios por parte del Gobierno.

¿En quién pueden confiar hoy los verdaderos empresarios de Campeche ante la falta de resultados en materia de desarrollo? Morena ha alquilado al CCEC como marca para aparentar apoyo empresarial mientras avanza en su agenda de control, advierte Estamos Unidos Campechanos.

Lejos de defender a sus agremiados, facilita información sensible sobre empleados, estructuras y personas de confianza, para que el régimen continúe su labor de persecución y @hØgo, por lo tanto, el CCEC ya no representa a los empresarios, sino sus integrantes son militantes orgánicos del régimen que proveen inteligencia empresarial al poder, peores que los aparatos de control chinos o rusos porque traicionan desde adentro.