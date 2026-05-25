¿EN CHAMPOTÓN EL PODER SE QUEDA EN FAMILIA?: AHORA CAMPECHE; CLAUDETH QUIERE SER LEGISLADORA FEDERAL Y SU ESPOSO EL PRÓXIMO EDIL

En un video difundido en sus redes sociales, el medio de comunicación y noticias Ahora Campeche mostró a la alcaldesa de Champotón, Claudeth Sarricolea, custodiada por guaruras, movilizándose en una camioneta de doble cabina y negándose a responder preguntas de la prensa, a lo que se agrega su interés por ser la candidata de Morena a legisladora federal por el Distrito 02.

Y mientras la autoridad municipal derrocha soberbia, cada vez son más fuertes los rumores de que su esposo Luis “El Negro” Ruibal Santini pretende quedarse con la candidatura por la Alcaldía de Champotón.