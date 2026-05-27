ROCHA ASEGURA QUE COMPARECIÓ ANTE LA FGR DE CULIACÁN, PERO LILLY TÉLLEZ LE REVIRA QUE LO ACUSARON EN EU Y NO EN MÉXICO

-“ES UNA BURLA PARA LOS MEXICANOS PORQUE AQUÍ LO ENCUBREN”, AFIRMA LA SENADORA

Luego de que el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, informó en sus redes sociales que compareció ante la FGR con sede en Culiacán, que acudirá a todo llamado que le haga la autoridad investigadora porque cree en el sistema judicial mexicano y que respeta a nuestras instituciones de justicia, que la 4T “ha venido saneando y legitimando”, la senadora Lilly Téllez le reviró: “Debería comparecer en Estados Unidos, ahí lo acusaron, porque en la FGR sólo lo encubren”.

En su comunicado, el mandatario con licencia aseguró que respondió las preguntas que le formuló la agente del Ministerio Público Federal, aunque no precisó cuándo lo hizo, que confía en nuestro Estado de Derecho y que apoya a la presidenta Claudia Sheinbaum en su lucha por el respeto a la soberanía mexicana, “frente a cualquier acto de mancillarla”.

Para la legisladora Lilly Téllez, esta comparecencia representa una burla para los mexicanos.