Presos VIP

Se han dedicado a dividir al pueblo entre buenos y malos, entre amigos y enemigos, entre ciudadanos de primera y de segunda, entre aliados y contrarios. Han prostituido el concepto de justicia…

“Finalmente se entregaron dos integrantes de la “Manada” que supuestamente cometieron al menos siete agresiones sexuales contra igual número de jovencitas, principalmente estudiantes de entre 20 y 22 años de edad”, narró el poeta Casimiro a sus compañeros de tertulia vespertina que en esta ocasión realizaron protegidos por los techos del kiosko, por estas tardes lluviosas de agosto.

–“El debate en las redes, respondió el bolero don Memín, es si se trató de un triunfo para el titular de la Fiscalía General, o por el contrario fue un fracaso, ya que ridiculizaron al fiscalito hasta el cansancio, ya que los jóvenes presuntos violadores, junto con sus mamacitas, presuntas solapadoras, decidieron cuándo y dónde entregarse, algo que ciertamente no se había visto antes”.

–“Lo que se entiende de ese “operativo de captura” de esos dos peligrosos agresores sexuales, apuntó por su lado doña Chela, es que su entrega fue negociada y condicionada, a cambio que no les apliquen la ley del talión apenas caigan en sus galeras. Es la justicia del pueblo que se acostumbra contra los ‘violines’ que caen presos, pero parece que en esta ocasión se van a salvar de ese castigo”.

–“Está bastante claro, observó el viejo Julián, que esa entrega voluntaria de los jóvenes presuntos agresores sexuales se operó desde altos niveles. Seguramente les van a dar celdas VIP, con vigilancia de los custodios las 24 horas del día, para que no se consume la ‘justicia del pueblo’ a que alude doña Chela, y con todo tipo de comodidades para que su estancia sea lo más agradable posible”.

–“Coincido totalmente con lo que señalas, le dijo el poeta Casimiro a su gurú, y no por eso dejo de lamentarme que hasta en esto tenga metidas las manos el Gobierno. Estos gobernantes que llegaron con el lema de que el pueblo manda, de que el pueblo pone y el pueblo quita, se ha dedicado a dividir a ese pueblo del que hablan en sus discursos, entre buenos y malos, entre amigos y enemigos, entre ciudadanos de primera y de segunda, entre aliados y contrarios, etcétera. Han prostituido en toda la extensión de la palabra el concepto de justicia” exclamó.

–“No le encuentro ninguna falla a tu lógica, contestó el bolero don Memín, por eso a los Pashitas sí se les respeta la presunción de inocencia, pero los periodistas y adversarios políticos son exhibidos como peligrosos delincuentes. Una verdadera vergüenza esto que está pasando. Tenemos un Gobierno que no da resultados en lo económico, en lo social, en generación de empleos, atracción de inversiones, atención de los principales rezagos, pero que sí manipula la justicia a su antojo. Estamos mucho peor que nunca” lamentó el rechoncho aseador de calzado.