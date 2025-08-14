DETIENEN EN EU A CARLOS TREVIÑO, EXDIRECTOR DE PEMEX, CONFIRMA SHEINBAUM

CDMX .- La presidenta Claudia Sheinbaum informó que el miércoles fue detenido en Estados Unidos Carlos Alberto Treviño Medina, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), quien será deportado a México para ser juzgado por temas de corrupción.

Sheinbaum Pardo precisó que la solicitud de extradición fue realizada a Estados Unidos desde hace cinco años, y que la Fiscalía General de la República (FGR) es la instancia que debe informar los detalles del caso.

La presidenta señaló que Treviño Medina está acusado de delitos de soborno relacionados con el caso Odebrecht, y asintió cuando se le preguntó si el exfuncionario también está vinculado con la denuncia presentada contra Emilio Lozoya.

Cabe recordar que Carlos Alberto Treviño Medina fue el último director de Pemex durante el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto.