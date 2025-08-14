NINGÚN CAMINO SACACOSECHA HA SIDO REHABILITADO, DENUNCIAN GANADEROS DE REFORMA AGRARIA; ESTAMOS ABANDONADOS POR LA SDA, SE QUEJAN

No los dejaron entrar a la comparecencia de Ramón Ochoa por no tener invitación

San Francisco de Campeche.- Ganaderos de Reforma Agraria, Champotón, llegaron al Extemplo de San José, donde se realizan las comparecencias, para entregarle un escrito al titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario (SDA), Ramón Ochoa Peña, y pedirle que sean rehabilitados los 11 caminos sacacosechas que desde el inicio del Gobierno de Layda Sansores no han sido intervenidos, pese a que desde el 2022 iniciaron las gestiones.



El ganadero Isidro Ánimas Enriquez mencionó que la falta de este camino les ha generado pérdidas tanto a ellos como a otros productores, pues no pueden pasar ni a caballo y eso les impide vender frutas, hortalizas, leche y ganado. “Hay demasiada pérdida”, resumió.



Reveló que muchas veces han dialogado con Ochoa Peña, pero no ha sido ejecutado ningún trabajo.



Acompañados del comisario ejidal Martin López Blanco, acusaron que los tienen en el olvido y han tenido incluso con sus propios recursos arreglar el camino, pues ningún camino ha sido rehabilitado en las comunidades de esa zona.

Vinieron a la comparecencia del secretario de Desarrollo Agropecuario para exponer su caso, sin embargo, no los dejaron ingresar por no tener invitación.