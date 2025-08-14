NUEVO CONATO DE INCENDIO EN BARCO CAMARONERO MOVILIZA A CUERPOS DE EMERGENCIA EN LERMA



Un barco camaronero atracado en el puerto de la Administración Portuaria Integral (API) de Lerma presentó un conato de incendio la noche de este jueves, lo que provocó la rápida movilización del Heroico Cuerpo de Bomberos y de personal de Protección Civil Municipal.



Las unidades de emergencia lograron sofocar el fuego, que dejó únicamente daños materiales. De manera preliminar, se presume que el siniestro pudo haberse originado por un cortocircuito, aunque las causas exactas aún no han sido confirmadas.



En el operativo participaron elementos de la Dirección de Proximidad y Protección Civil de Campeche, así como del Cuerpo de Bomberos de la Secretaría de Protección Civil (Seproci), quienes trabajaron para evitar que las llamas alcanzaran otras embarcaciones cercanas.

Este hecho ocurre un día después de que otra embarcación sufriera un incendio en el mismo puerto, la cual permanece atracada en espera de una revisión para determinar si está apta para continuar en operación pesquera.