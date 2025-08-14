jueves, agosto 14, 2025
Lo último:
Locales

NUEVO CONATO DE INCENDIO EN BARCO CAMARONERO MOVILIZA A CUERPOS DE EMERGENCIA EN LERMA

Publicad0rTelemar


Un barco camaronero atracado en el puerto de la Administración Portuaria Integral (API) de Lerma presentó un conato de incendio la noche de este jueves, lo que provocó la rápida movilización del Heroico Cuerpo de Bomberos y de personal de Protección Civil Municipal.


Las unidades de emergencia lograron sofocar el fuego, que dejó únicamente daños materiales. De manera preliminar, se presume que el siniestro pudo haberse originado por un cortocircuito, aunque las causas exactas aún no han sido confirmadas.


En el operativo participaron elementos de la Dirección de Proximidad y Protección Civil de Campeche, así como del Cuerpo de Bomberos de la Secretaría de Protección Civil (Seproci), quienes trabajaron para evitar que las llamas alcanzaran otras embarcaciones cercanas.
Este hecho ocurre un día después de que otra embarcación sufriera un incendio en el mismo puerto, la cual permanece atracada en espera de una revisión para determinar si está apta para continuar en operación pesquera.

También te puede gustar

¡Alerta por dengue! Hay 430 casos en Campeche

Layda enloqueció: afirman periodistas

Registro abierto en San Román representa un peligro para las personas

telemarwebmaster_gs2m70wg

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *