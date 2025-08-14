VINCULAN A PROCESO A EXDIPUTADO FEDERAL DE MORENA QUE APOYÓ LA PROTESTA PACÍFICA DE POLICÍAS CONTRA MARCELA; LO ACUSAN DE ROBO A LA SPSC

Durante la audiencia inicial que se llevó a cabo ayer miércoles 13 de agosto, tras ser vinculado a proceso por robo a la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC), un juez de Control puso a disposición de un juzgador de Control Federal al exlegislador federal por Morena, José Luis F. P., quien apoyó la manifestación pacífica contra la jefa policiaca Marcela Muñoz.

En la audiencia, que duró cinco horas, sujetaron al exdiputado a medidas cautelares diferentes a la prisión preventiva justificada.

José Luis F.P. será citado a comparecer ante el juzgador federal por el delito por el cual declaró la incompetencia el juez de Control: el de uso ilícito de atribuciones y facultades.

La competencia fue turnada debido a que cuando se cometió el presunto robo, José Luis F. P., era legislador federal. Hasta el momento no hay fecha para la audiencia federal.