“NO IMPORTA QUIÉN PROPONGA, LO IMPORTANTE ES DAR SOLUCIÓN A LA GENTE”: PEDRO ARMENTÍA

– DIPUTADOS FEDERALES DE MORENA RETOMAN INICIATIVA DE ARMENTÍA DE CREAR LA GUARDIA COSTERA MEXICANA PARA FORTALECER LA VIGILANCIA EN EL LITORAL

El diputado por Movimiento Ciudadano, Pedro Armentía, destacó en la tribuna del Congreso del Estado la necesidad urgente de crear la Guardia Costera Mexicana, una iniciativa que presentó en 2022 y que recientemente el grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados decidió retomar. Armentía explicó que, aunque la Marina tiene presencia en Isla Arena, no cuenta con facultades para actuar como primer respondiente ni para presentar denuncias ante el Ministerio Público, lo que limita la capacidad de sanción frente a quienes violan las vedas marítimas. “Cuando encuentran a un buzo que incumple, sólo le quitan el compresor y no hay sanción real. Por eso necesitamos una Guardia Costera con facultades legales y operativas para cuidar nuestro litoral,” señaló el legislador.

El diputado también criticó la desaparición de apoyos clave para el sector pesquero, como el programa de avituallamiento, apoyo para motores y gasolina ribereña, que han sido eliminados en los últimos años. “Desaparecieron todos los programas que ayudaban a los pescadores, dejando sólo Bien Pesca, que otorga 7,500 pesos al año, una cantidad insuficiente para sostener el sector,” afirmó Armentía. Además, denunció la depredación que se vive en el litoral, con pescadores que sacan pulpo fuera de temporada, y la falta de vigilancia adecuada, ya que “hay sólo cinco inspectores para cuidar 500 kilómetros de litoral, lo que hace imposible proteger nuestro mar campechano.”

Finalmente, Pedro Armentía hizo un llamado a la unidad y a dejar de lado los colores partidistas para enfocarse en soluciones que beneficien a la gente. “Parece que si una iniciativa no la presenta Morena, se congela, pero a mí no me interesa quién la proponga, ya sea PRI, PAN, Morena, Verde o Movimiento Ciudadano; lo importante es darle solución a la gente,” afirmó. El diputado aseguró que su bancada se sumará a cualquier propuesta que busque proteger el litoral y apoyar al sector pesquero, “porque la prioridad es cuidar el mar y a quienes dependen de él.”