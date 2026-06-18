EMITE EL CEN DE MORENA LA CONVOCATORIA Y LOS REQUISITOS PARA IR POR LA COORDINACIÓN DE LA DEFENSA DE LA 4T EN CAMPECHE

Con advertencias como no usar dinero público o bienes gubernamentales para favorecer a participantes o a sus representantes durante el proceso, y de que quienes ocupan cargos públicos deben renunciar, el Comité Ejecutivo Nacional emitió la convocatoria para aspirantes a encabezar la Coordinación de la Defensa de la 4T en Campeche.

El periodo de inscripción de interesados será del 22 al 27 de junio, mientras que la elección se realizará mediante encuesta y/o estudio de opinión si hay más de seis participantes.

La convocatoria advierte también que no podrán externar preferencias los gobernadores e integrantes de sus gabinetes, las autoridades municipales y colaboradores de primer nivel, los coordinadores de bancadas legislativas estatales y federales de Morena, los directivos de cuerpos legislativos estatales y federales, así como toda persona que ocupe un cargo en la dirigencia estatal o nacional morenista.