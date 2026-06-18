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A LOS MORENISTAS QUE PIDIERON LICENCIA NO ES PORQUE YA LOS HAYAN ELEGIDO O VAYAN A REPRESENTAR A SU ESTADO: SHEINBAUM

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo advirtió sobre la solicitud de licencia para separarse del cargo por parte de senadores y diputados federales morenistas, entre ellos Félix Salgado Macedonio, quien ha sido acusado de nepotismo: “Pidieron licencia, no quiere decir que vayan a representar a su estado o municipio”.

La mandataria federal dijo que Morena tiene una serie de requisitos que deben cumplirse. “O sea, no es que ya los hayan elegido”, puntualizó.

Fuente: Radio Fórmula.

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