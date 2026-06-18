DESLAVE EN LA CARRETERA SABANCUY-ISLA AGUADA PUEDE PROVOCAR ACCIDENTE GRAVE, ADVIERTE JESÚS SOLÍS

“INSUFICIENTES LOS TRABAJOS PARA DETENER EL DETERIORO”

El delegado de la Asociación Mexicana de Organizaciones Transportistas A. C. (Amotac) en Carmen, Jesús Solís Montañez, advirtió sobre el riesgo de accidente grave que representa el deslave en el kilómetro 77 de la carretera federal 180, tramo Sabancuy–Isla Aguada, donde el avance del mar continúa afectando la estabilidad de la vía.

El representante transportista expuso que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes ha realizado trabajos para intentar contener la erosión mediante la colocación de piedra en la zona afectada, sin embargo, consideró son insuficientes para detener el deterioro.

Consideró planificar una solución de mayor alcance respaldada por estudios de ingeniería, para de manera permanente ese tramo carretero y evitar que el mar continúe socavando el terreno.

Asimismo, alertó que diariamente por esta vía circulan unidades de carga pesada, por lo que un colapso o desprendimiento de la carpeta asfáltica podría derivar en un accidente de graves consecuencias.

Solís Montañez destacó que esta carretera es una de las principales rutas utilizadas por el sector transportista para conectar comunidades de la región, por lo que cualquier afectación impactará la movilidad y la actividad económica.

El dirigente también expresó su preocupación por los reportes de conductores que aseguran percibir movimientos en el terreno cuando transitan vehículos pesados, situación que incrementa el temor de que el problema sigue agravándose.