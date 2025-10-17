CRÍTICA LA PRODUCCIÓN PESQUERA POR ESCASEZ DE ESPECIES: MANUEL GUZMÁN

El presidente de la Sociedad Cooperativa Lagunera Puntilla, Manuel Joaquín Guzmán Abreu, informó que la producción pesquera en la zona costera de Ciudad del Carmen atraviesa una etapa crítica debido a la escasez de especies de escama, lo que ha provocado el encarecimiento de los productos del mar en los mercados locales.

“No hay producto, está muy escaso. Las lanchas a veces regresan vacías. No sabemos a qué se debe, pero algo está pasando en el mar. Antes había más movimiento, ahora simplemente no hay”, señaló el dirigente.

Guzmán Abreu mencionó que aunque el tamaño del pescado capturado es bueno, la cantidad apenas alcanza para sostenerse, y entre las especies que capturan hay robalo y chopa, pero en volúmenes mínimos comparados con años anteriores.

A lo anterior, lamentó, se suma la falta de comunicación sobre la ampliación del periodo de veda del camarón, pues no les avisaron que se había extendido 15 días más y se enteraron 3 días después, pero si alguien hubiera salido a pescar sin saberlo, lo habrían sancionado.

“No perdemos la esperanza de recuperarnos con el camarón, y cuando hay, una lancha puede traer entre 30 y 40 kilos, y eso ayuda a sostenernos. El capturado al norte del Municipio se vende a 100 pesos el kilo, lo que consideramos justo para compensar gastos”, comentó.

Guzmán Abreu hizo un llamado a las autoridades pesqueras a apoyarlos, pues “el pescador vive del camarón y del pescado, y cuando no captura no hay de qué vivir. Necesitamos respaldo real, no sólo promesas”.