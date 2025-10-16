PERSISTEN FUERTES REZAGOS SOCIALES EN EL SURESTE DEL PAÍS: CONCHEIRO BÓRQUEZ

MUJERES INDÍGENAS ENFRENTAN LA MÁS DURA MARGINACIÓN, AFIRMA

La subsecretaria de Igualdad Sustantiva de la Secretaría de las Mujeres, María Elvira Concheiro Bórquez, destacó que el sureste mexicano sigue enfrentando fuertes rezagos sociales que impactan directamente en la vida de las mujeres, especialmente de aquellas que habitan en zonas rurales e indígenas.

Durante su participación en las asambleas de los Centros Libres para las Mujeres en Campeche, Concheiro Bórquez señaló que el país posee una enorme diversidad y riqueza cultural, pero que aún existen brechas marcadas entre regiones. “El sureste ha sido una de las zonas más rezagadas, y pese a las políticas federales todavía tenemos enormes vacíos y desafíos”, expresó.

La funcionaria explicó que mientras en algunas partes del país prevalecen altos índices de violencia de género, en otras —como el sur— el principal problema sigue siendo la pobreza estructural y la falta de oportunidades. “Las mujeres rurales e indígenas son las que enfrentan las condiciones más duras de marginación”, resumió.

“Necesitamos continuar con un trabajo muy intenso, que incorpore plenamente a las mujeres al desarrollo del país. La igualdad sustantiva no puede quedarse en el discurso, sino debe vivirse en cada comunidad, en cada hogar”, concluyó.