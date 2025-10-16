POR FALTA DE PERMISO DE LA SEMARNAT, LA PROFEPA CLAUSURA 4 OBRAS EN CARMEN

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) impuso clausura total temporal a diversas obras en el Municipio de Carmen, al detectar que se realizaban sin la autorización en materia de impacto ambiental que emite la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).



En la visita de inspección efectuada el pasado 7 de octubre en la localidad de Isla Aguada, personal de la Profepa constató la existencia de construcciones casi concluidas dentro de la Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat), entre las que se encontraban una cabaña de 27.88 metros cuadrados con baño y fregadero, y dos sombreaderos de 14.35 y 16.80 metros cuadrados respectivamente. Ninguna contaba con el permiso correspondiente para obras dentro de esta zona, considerada de alta relevancia ecológica y bajo control federal.



Por tal motivo, levantó el acta correspondiente e impuso la medida de seguridad de clausura total temporal, para prevenir posibles daños adicionales al ambiente.



En la segunda inspección realizada el mismo día en la colonia Benito Juárez de la cabecera de Carmen, la Profepa clausuró la construcción de una ferretería, que presentaba avance del 40% pero carecía también de autorización ambiental. En el lugar era edificada una barda perimetral de block con cadena y castillos, y eran instaladas puertas de acceso y cortina metálica principal.



La dependencia abrió un procedimiento administrativo que será turnado al área jurídica, para determinar las sanciones correspondientes conforme a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA).