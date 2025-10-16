MUERE ACE FREHLEY, GUITARRISTA Y MIEMBRO FUNDADOR DE KISS, A LOS 74 AÑOS

El mundo del rock está de luto. Ace Frehley, guitarrista y miembro fundador de KISS, falleció a los 74 años tras una hospitalización de emergencia, confirmaron su familia y medios estadounidenses como Variety y TMZ.

Según reportes, Frehley sufrió un derrame cerebral luego de una caída en su estudio de grabación. Fue conectado a soporte vital, pero su familia decidió desconectarlo días después ante el daño irreversible.

En un comunicado, sus seres queridos expresaron estar “devastados y desconsolados”, agradeciendo haber podido acompañarlo en sus últimos momentos.

Fundador de KISS en 1973 junto a Gene Simmons, Paul Stanley y Peter Criss, Frehley fue reconocido por su personaje “The Spaceman” y por su estilo que marcó la historia del hard rock y el glam rock.