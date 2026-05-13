“COMO ÚLTIMO ACTO DE AMOR”: EL PULPO DICE QUE “REGALARÁ” A ARLETH EL NOMBRE QUE ELLA ASEGURA LE QUITÓ
- El músico también confirmó que se está dando una oportunidad con Dana, pues aseguró que “no va a guardar luto toda la vida”.
En lo que parece el final de un polémico capítulo sentimental, en su presentación durante la Feria de Comalcalco, Tabasco, Alfredo “El Pulpo” expresó: “Arleth como último acto de amor te voy a regalar el nombre artístico de Arleth, algo que trabajamos. Es mi último acto de amor para ti”, y en entrevista posterior confirmó que se está dando otra oportunidad con Dana, pues “no voy a guardar luto toda mi vida”.
Pero detrás del anuncio está el video en redes sociales, donde Arleth denunció que el músico le había quitado su nombre artístico y redes sociales, bajo el argumento de que él lo construyó, pero no la liquidó al 100 por ciento, y le exigió que la deje ser feliz. También dijo que el propio Pulpo habría filtrado videos de cámaras sólo por “ganar números” y exhibir a Dana.
Aparte, en entrevista cuando degustaba café en compañía de Dana, Alfredo afirmó: “Arleth tiene mucho tiempo que ya no está con El Pulpo en cuestión sentimental, cada quien está por su lado, pues no voy a guardar luto toda mi vida, mientras en lo profesional seguimos haciendo algunas cosas, trabajando algunos eventos donde la contratan y nosotros encantados de recibirla”.
Y sobre Dana, dijo que se están conociendo, pues ya es tiempo de que El Pulpo empiece a darse otras oportunidades, lo que se ve no se juzga y como diría mi abuelita: “Lo que se vaya a cocinar, que se vaya remojando”, entonces nos estamos dando una oportunidad y espero en Dios que fructifique.