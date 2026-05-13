miércoles, mayo 13, 2026
Lo último:
EspectáculosNacionales

“COMO ÚLTIMO ACTO DE AMOR”: EL PULPO DICE QUE “REGALARÁ” A ARLETH EL NOMBRE QUE ELLA ASEGURA LE QUITÓ

  • El músico también confirmó que se está dando una oportunidad con Dana, pues aseguró que “no va a guardar luto toda la vida”.

En lo que parece el final de un polémico capítulo sentimental, en su presentación durante la Feria de Comalcalco, Tabasco, Alfredo “El Pulpo” expresó: “Arleth como último acto de amor te voy a regalar el nombre artístico de Arleth, algo que trabajamos. Es mi último acto de amor para ti”, y en entrevista posterior confirmó que se está dando otra oportunidad con Dana, pues “no voy a guardar luto toda mi vida”.

Pero detrás del anuncio está el video en redes sociales, donde Arleth denunció que el músico le había quitado su nombre artístico y redes sociales, bajo el argumento de que él lo construyó, pero no la liquidó al 100 por ciento, y le exigió que la deje ser feliz. También dijo que el propio Pulpo habría filtrado videos de cámaras sólo por “ganar números” y exhibir a Dana.

Aparte, en entrevista cuando degustaba café en compañía de Dana, Alfredo afirmó: “Arleth tiene mucho tiempo que ya no está con El Pulpo en cuestión sentimental, cada quien está por su lado, pues no voy a guardar luto toda mi vida, mientras en lo profesional seguimos haciendo algunas cosas, trabajando algunos eventos donde la contratan y nosotros encantados de recibirla”.

Y sobre Dana, dijo que se están conociendo, pues ya es tiempo de que El Pulpo empiece a darse otras oportunidades, lo que se ve no se juzga y como diría mi abuelita: “Lo que se vaya a cocinar, que se vaya remojando”, entonces nos estamos dando una oportunidad y espero en Dios que fructifique.

También te puede gustar

SHEINBAUM NO PUEDE ADMITIR OPERATIVOS DE EU EN MÉXICO POR LÓPEZ OBRADOR, SEÑALA LORET

ANUNCIAN BECA CON NOMBRE DE MAESTRA YUCATECA, EN BENEFICIO DE ALUMNOS DE KÍNDER, PRIMARIA Y SECUNDARIA

AHORA MUERE OTRO MARINO DURANTE UNA PRÁCTICA DE TIRO; FUE REMOVIDO DE ADUANA EN MANZANILLO EN 2023

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *