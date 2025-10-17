PERSECUCIÓN POLÍTICA Y CENSURA DEL GOBIERNO CONTRA MEDIOS CRÍTICOS: EXDIPUTADO

El exdiputado local Luis García Hernández calificó como un acto de persecución política y censura las recientes acciones del Gobierno Estatal, pues —afirmó—, utiliza a la Fiscalía General del Estado para intimidar y silenciar a quienes disienten con él, incluidos medios de comunicación como Tribuna y Telemar, que han sido blanco de denuncias por ejercer una voz crítica.

“Es muy lamentable que la gobernadora esté ejerciendo una persecución política contra sus adversarios, y utilice a las instituciones como herramientas de venganza personal”, señaló García Hernández.

El exlegislador recordó que la actual Administración ganó la elección por menos de un punto porcentual, y en lugar de llamar a la unidad ha polarizado, y así no puede haber atracción de recursos ni desarrollo, por eso hay desempleo e inseguridad y no hay una sola obra pública importante.

García Hernández comparó el régimen estatal con gobiernos como el de Nicaragua, Cuba o Venezuela, pues autoritario y está destruyendo la libertad de expresión, y alertó que la reforma electoral que presentará la presidenta Claudia Sheinbaum concentrará aún más poder en manos de Morena. “Van a controlar los poderes Judicial, Legislativo y Ejecutivo, además del órgano electoral”, lamentó.

Pidió a los campechanos seguir levantando la voz contra atropellos del poder, y criticó que se haya desperdiciado la oportunidad histórica de reactivar la economía de Campeche al permitir la salida de Pemex Exploración y Producción de Carmen, lo que generó la pérdida de miles de empleos.