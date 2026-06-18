¡JUSTICIA PARA YOSELIN! FAMILIA PROTESTA PARA DENUNCIAR IRREGULARIDADES Y EXIGIR LA VERDAD SOBRE SU MUERTE

Familiares, amigos y personas cercanas a la joven Yoselin Valeria de la Cruz Cruz, de 19 años de edad, realizaron una manifestación en la Fuente del Camarón de Ciudad del Carmen, para exigir que las autoridades esclarezcan las circunstancias de su fallecimiento.

Portando pancartas y consignas, los manifestantes solicitaron una investigación transparente y el esclarecimiento de los hechos. En la protesta estuvieron los padres de la víctima, Isaura de la Cruz y Javier de la Cruz, originarios de Macuspana, Tabasco, quienes reiteraron su exigencia de justicia.

Javier de la Cruz señaló que, según su versión, no recibió copia de la necropsia ni le permitieron ver el cuerpo antes de que le fuera entregado para su traslado y sepultura, y en Macuspana tampoco le permitieron verificar personalmente si presentaba golpes u otros posibles indicios de agresión.

Los familiares externaron su inconformidad con el desarrollo de las investigaciones, y pidieron que las autoridades correspondientes continúen con las diligencias necesarias para determinar con certeza lo ocurrido, a través de una investigación con perspectiva de género y sin descartar ninguna línea de investigación.

La manifestación estuvo bajo la mirada atenta de agentes policiacos.