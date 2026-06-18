MÁS EXCUSAS

En su más reciente declaración sobre lo que llama “fórmula maldita”, acusó que los gobernadores anteriores a ella no se quejaban porque les daban sus millones de pesos aparte. Una acusación muy pero muy grave…

–“Ahora resulta, se quejó el bolero don Memin, que la Tía gobernante sí combatió lo que ella denomina “fórmula maldita” cuando se desempeñó como legisladora federal por más de 18 años, pero que no tuvo éxito porque estaba solita y que a eso se debe que ahora con gobernadora esté en contra de esa ley que tanto daño le ha hecho a nuestro estado”.

— “!Es más chismosa esa señora!” exclamó sin pensarlo mucho doña Chela. “Ella solo se dedicó a disfrutar de los cargos políticos que obtuvo por medio de chantajes y presiones. Incluso hay pruebas de que sus gastos y gustos personales los facturaba para que se los pagarán desde la Cámara de diputados o de senadores” reclamó.

–“Siendo honestos, externó don Julián, yo no recuerdo ninguna ley que se haya aprobado a iniciativa de la Tía cuando fue legisladora federal. Es más no hay ni siquiera el registro de alguna gestión importante a favor del pueblo. Lo que si hay son memorias de sus intervenciones en tribuna la mayoría de las cuáles eran ofensivas y de oposición barata. No tiene nada qué presumir y si asegura que se opuso a lo que llama “fórmula maldita” que nos lo demuestre o que se desdiga. No tengo 5 millones de pesos para retarla y apostar ese monto, pero tiene más valor la dignidad y la integridad de una persona” retó.

–“La señora se mantuvo 18 años del presupuesto público como legisladora federal y luego fue alcaldesa en un municipio de la capital del país pero nunca vimos que hiciera algo por el Estado. Eso sí, cada seis años regresaba solo para exigir que la postularan como candidata a gobernadora. Luego de perder, se regresaba a la capital del país a seguir buscando un cargo público de dónde colgarse” rememoró el poeta Casimiro.

–“Me llamó mucho la atención, añadió don Memin , que en su más reciente declaración sobre lo que llama “fórmula maldita” acusó que los gobernadores anteriores a ella no se quejaron de esa ley porque les daban sus millones de pesos aparte. Una acusación muy pero muy grave que espero que los señalados respondan y aclaren con prontitud*.”

–“Nadie le cree a esa señora y se pasa repartiendo culpas y haciendo acusaciones temerarias para distraer la atención sobre el fracaso de su Gobierno. Eso ha hecho desde hace cinco años en lugar de trabajar y dar resultados. Lo bueno es que ya mero se va” remató enojada doña Chela.”