DERROCHAR DINERO EN PARTIDOS DE FÚTBOL ES UNA BURLA A LAS NECESIDADES DE MUNICIPIOS Y COMUNIDADES: MIGUEL POOL

-“EL GOBIERNO DE LAYDA CARECE DE PLANEACIÓN, ESTRATEGIA Y PRIORIDADES”

San Francisco de Campeche.- Al resumir que el Gobierno de Layda Sansores no tiene planeación, ni rumbo, mucho menos estrategia y tampoco prioridades, el diputado priista Miguel Ángel Pool Alpuche destacó que existen muchos rubros donde se pudo haber aprovechado de mejor manera el dinero destinado al pago de los derechos de transmisión de los partidos del Mundial de Fútbol en la Concha Acústica, lo que consideró una burla a las necesidades de comunidades y municipios.

Es evidente, afirmó, que los campechanos tienen otras prioridades, como lo reflejan las bajas asistencias para presenciar los encuentros, mientras la autoridad estatal demuestra que no tiene un compromiso real con los ciudadanos.

En contraparte, Pool Alpuche señaló que en la Casa de Salud de Suc Tuc, en el municipio de Hopelchén, no hay equipos, situación que también se repite en otros centros de atención.