LISTAS Y LISTOS

Es posible que la ruptura entre Morena y el Verde, tenga repercusiones en Campeche, y que entonces se cocine la alianza de Movimiento Ciudadano con el PVEM y muy probablemente el PRI…

A 11 días de que el Comité Nacional de Morena dé a conocer públicamente el resultado de sus sondeos para definir quiénes serán sus 17 “coordinadores estatales para la defensa de la cuarta transformación” (o sea, sus candidatos a gobernadores), lo cual ocurrirá luego de los festejos por el “día del padre”, en Campeche pocos esperan que se modifique el panorama que hasta ahora conocemos.

Lo anterior porque, de acuerdo a la lista difundida, en que se definió el género del candidato o candidata para cada uno de los estados, resulta que en Campeche será hombre –o del género masculino para mayor precisión—el que tomará la bandera para conservar para Morena la gubernatura campechana.

Eso deja fuera definitivamente a la secretaria de Gobierno, Liz Hernández Romero, por lo que sería recomendable que le diga a sus encuestadoras de cabecera que ya dejen de promocionarla con sondeos que nadie se cree, y en donde ella aparece en primer lugar, y Pablito en tercer sitio.

También está fuera la diputada federal Rocío Abreu Artiñano, a quien no le quedará más que concentrarse ahora en ser postulada para la alcaldía del Carmen, más como una moneda de cambio para que no la dejen colgada de la brocha, que por tener posibilidades reales para competir por el cargo. Cualquier posición pluri que le ofrezcan, con el padrinazgo de Ricardo Monreal, será bueno para no cometer el error de vivir fuera del presupuesto.

Respecto a la lista en que se definió el género que será postulado en cada uno de los estados, habrá que observar solamente que se mantiene a la vista un riesgo de fractura con el Partido Verde Ecologista porque no les dieron las candidaturas que estaban demandando y porque de plano, se rompió la alianza en San Luis Potosí, donde el gobernador postulará a su esposa, y Morena mandará a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez.

Por efecto dominó, es posible que esta ruptura entre Morena y el Verde, tenga repercusiones en Campeche, y que entonces se cocine la alianza de Movimiento Ciudadano con el PVEM y muy probablemente el PRI, lo que los convertiría, de concretarse esta coalición, en el enemigo a vencer y modificaría esencialmente el panorama electoral campechano.

Quizá por eso, porque hay severos riesgos de una derrota, ya nadie le va pelear a Pablito la postulación. Si de por sí no ha crecido como candidato, mucho menos podrá juntar los votos que necesita para conservarle a Morena esta gubernatura.

Y en este contexto, se reafirma la posibilidad de que en Campeche se saque a Morena del Gobierno, y que también pierda la mayoría de los distritos y las alcaldías. Ya solo falta un año para saber el desenlace de esta historia.