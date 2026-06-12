DESCARGA ELÉCTRICA PONE FIN A SU VIDA EN EL SEGUNDO PISO DE UNA CASA

En la Privada del Mango por calle Venezuela del fraccionamiento Pablo García, en el barrio de Santa Ana, un hombre perdió la vida a causa de una descarga eléctrica en el segundo piso de una vivienda.

Familiares marcaron al número de emergencia, tras lo cual llegaron paramédicos del sector salud y confirmaron el deceso. El lugar fue acordonado en espera de personal de la Fiscalía General del Estado de Campeche (FGECAM), para las diligencias correspondientes.

En tanto, bomberos rescataron el cuerpo, que quedó en la segunda planta, para ser abordado a la unidad del Servicio Médico Forense (Semefo) y trasladarlo al anfiteatro de la ciudad, donde le realizarían la necropsia de ley.