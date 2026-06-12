TRAGEDIA! MUERE AFICIONADO ALEMÁN CUANDO INGRESABA AL ESTADIO PARA LA INAUGURACIÓN DEL MUNDIAL

Cuando se disponía a ingresar al Estadio Ciudad de México para la ceremonia inaugural del Mundial de Fútbol, un aficionado alemán de aproximadamente 80 años de edad perdió la vida en una de las rampas a causa de un paro cardiaco.

Las autoridades precisaron que el suceso ocurrió en la Rampa 2, y que los paramédicos no pudieron reanimarlo. En el Instituto Nacional de Cardiología confirmaron el deceso.

Con información de Excelsior.