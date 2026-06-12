BORRARON’ DE LAS PANTALLAS LAS PROTESTAS MULTICOLOR ALREDEDOR DEL MUNDIAL

LAS TELEVISORAS CON DERECHOS DE LA FIFA IMPUSIERON UN CERCO INFORMATIVO

Con Información de: Libre en el Sur, Itzel García Muñoz.

Mientras las principales televisoras del país concentraron su cobertura en la inauguración del Mundial 2026, los Fan Fest y el ambiente festivo en la Ciudad de México, diversas protestas sociales se desarrollaron de manera paralela en calles y avenidas de la capital. De acuerdo con un reportaje de Libre en el Sur, medios con derechos de transmisión del torneo privilegiaron la difusión de los festejos y las actividades relacionadas con el evento deportivo, dejando fuera de sus pantallas las movilizaciones encabezadas por distintos colectivos y organizaciones sociales.

La publicación señala que integrantes de la CNTE, madres buscadoras, sindicatos, colectivos animalistas y otras agrupaciones realizaron manifestaciones para exigir atención a diversas problemáticas, entre ellas desapariciones, demandas laborales y derechos sociales. Sin embargo, sostiene que estas expresiones tuvieron escasa presencia en la cobertura televisiva del día inaugural. El reportaje destaca que mientras las cámaras enfocaban las celebraciones, las concentraciones de protesta se desarrollaban en distintos puntos de la ciudad bajo un amplio operativo de seguridad, con cercos policiacos, cierres viales y restricciones a la movilidad en zonas cercanas al Estadio Ciudad de México.

Uno de los casos que más resalta el texto es el de las madres buscadoras, quienes lograron llegar a las inmediaciones del estadio y también se hicieron presentes en el Fan Fest del Zócalo para exhibir fichas de personas desaparecidas y exigir visibilidad para la crisis que enfrenta el país. Según Libre en el Sur, la jornada mostró un fuerte contraste entre la narrativa de celebración proyectada por las cadenas de televisión y las demandas sociales que diversos sectores intentaron colocar en la agenda pública durante uno de los eventos deportivos más importantes del mundo.