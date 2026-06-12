EN LAS TRIPAS DEL JAGUAR | 12 DE JUNIO DE 2026

INVESTIGAN CUENTAS DE LAYDA Y SUS FAMILIARES.

Código Magenta informó que “autoridades financieras del gobierno de Estados Unidos ordenaron a filiales mexicanas de bancos de capital extranjero investigar las cuentas personales y del entorno familiar de siete gobernadores… Campeche (Layda Sansores), Durango (Esteban Villegas), Morelos (Margarita González), Veracruz (Rocio Nahle), Coahuila (Manolo Jiménez), Oaxaca (Salomón Jara) y Ciudad de México (Clara Brugada)… la directriz podría derivar en el congelamiento de cuentas de los mandatarios estatales.”

No olvidemos que la periodista Anabel Hernández confirmó que de acuerdo a una denuncia presentada en un juzgado de New York, Layda Sansores recibió dinero ilícito del huachicol fiscal para financiar su campaña en 2021. Se especula que el grupo criminal La Barredora manipuló a su favor el proceso electoral en el sur de la entidad, en los cuales se registró una anormal y copiosa participación.

No se descarta que la investigación estadounidense incluya a la exsecretaria de Finanzas, América Azar Pérez, y a su esposo y sobrino de la mandataria, Gerardo Seso Loco Sánchez Sansores, por desviar dinero público para la campaña de Layda Sansores, al igual que sus exsecretarios de Educación y Gobierno, Raúl Aarón Pozos Lanz y Armando Constantino Toledo Jamit, exhibidos en video sacando millones de pesos del Palacio de Gobierno para dicha campaña. Estaremos pendientes.

OPACIDAD DE LA 4T: NO RINDE CUENTAS DE SALUD.

El Índice de Transparencia del Gasto en Salud de las Entidades Federativas 2026, elaborado por la empresa consultora ARegional, ubica a Campeche como la octava entidad con peor desempeño en materia de transparencia y rendición de cuentas sobre los recursos que se destinan al sector salud, con calificación reprobatoria de apenas 19 de 100 puntos. ¿Por qué no rinde cuentas el Gobierno de Todos los Sansores que prometió acabar con la corrupción?

De acuerdo al estudio el problema es alarmante pues la transparencia del gasto de salud registró su peor nivel desde que inició la opaca cuarta transformación: 28 de los 32 estados obtuvieron calificación reprobatoria, 27 no publican información del control de medicamentos, el 60% carece de reportes financieros completos y más del 65% no proporciona datos relacionados con certificaciones de calidad. ¿Pues no que estaríamos mejor que en Dinamarca?

La consultora refiere que el problema se deriva de la centralización de recursos por los convenios con el IMSS Bienestar. Los gobiernos estatales le tiran la bolita al federal, argumentando que como el gasto se centralizó, ya no están obligados a transparentar. Y de ahí se agarra el corrupto gobierno de Layda Sansores para no informar de lo que supuestamente gasta en salud. ¡Qué cinismo!