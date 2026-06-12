SI SE PAGARON $40 MILLONES POR LOS PERMISOS PARA TRANSMITIR EL MUNDIAL, ESTÁN BIEN INVERTIDOS: LIZ HERNÁNDEZ

Abordada en las inmediaciones de la Concha Acústica, la secretaria de Gobierno, Liz Hernández, afirmó que ante los señalamientos de que los permisos para transmitir los partidos del Mundial pudieron haber costado 40 millones de pesos, dijo no creer que sea esa cantidad, “pero si así lo fuera, está bien invertido”.

Al preguntarle que hace unos meses el Gobierno del Estado no tenía ni para pagar la luz y ahora gasta para transmitir fútbol, la funcionaria aseguró no saber el costo de esto (los derechos), “no fue mucho por lo que comenta la gobernadora, pero además, creo que es una fiesta de México, no siempre tenemos un Mundial en nuestro país y desde el 86 no teníamos uno, entonces es muy importante porque muchos campechanos y campechanos no tienen el acceso para ir a un parque y gastar grandes cantidades de dinero en un lugar privado.

Liz Hernández agregó que la transmisión en la Concha Acústica es parte de darles esa fiesta, esa convivencia y aquí vienen a divertirse, pero además, permite a los emprendedores y emprendedoras que están aquí con sus negocios para poder vender.