FESTEJAN EL TRIUNFO DE MÉXICO EN EL MUNDIAL EN LA FUENTE DEL CAMARÓN 

La victoria de la Selección Mexicana por 2-0 sobre Sudáfrica, en el partido inaugural de la Copa Mundial de Futbol que se celebra en México, desató los festejos de aficionados en Ciudad del Carmen, quienes acudieron a la tradicional Fuente del Camarón para celebrar el triunfo del representativo nacional.

Ante la expectativa de una posible concentración masiva, el Ayuntamiento de Carmen instaló horas antes del encuentro barricadas y un cerco preventivo alrededor de la glorieta donde se ubica el monumento, con el objetivo de evitar que los asistentes se subieran a la estructura y ocasionaran daños, como ha ocurrido durante celebraciones deportivas anteriores.

Pese a las restricciones, decenas de seguidores del Tricolor se congregaron en las inmediaciones de la fuente portando camisetas, banderas y artículos alusivos a la Selección Mexicana, convirtiendo nuevamente este espacio en el principal punto de reunión para los festejos futbolísticos de la isla.

Los festejos transcurrieron de manera ordenada y sin incidentes mayores, mientras los aficionados compartían la alegría por el triunfo de México en su debut mundialista. Una vez más, la Fuente del Camarón se consolidó como el escenario emblemático para celebrar las victorias deportivas que despiertan el entusiasmo de los carmelitas.