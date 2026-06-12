TALENTO CAMPECHANO BRILLA EN LA INAUGURACIÓN DEL MUNDIAL FIFA 2026

El talento artístico campechano tuvo presencia en uno de los escenarios más importantes del deporte mundial. Martín Valle, egresado de la Licenciatura en Educación Artística del Instituto Campechano, participó en la ceremonia inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Su actuación formó parte del espectáculo que marcó el arranque de la máxima justa futbolística, llevando el talento mexicano a una vitrina de alcance internacional. La participación del joven artista fue reconocida por la comunidad académica, que destacó su disciplina, preparación y compromiso con las artes escénicas.

La presencia de Martín Valle se pudo observar durante la transmisión cuando apareció justo cuando la cantante Belinda estaba haciendo su presentación. Su participación en la inauguración del Mundial 2026 representa un motivo de orgullo para la comunidad educativa y cultural de Campeche, al consolidarse como un ejemplo del talento local que logra trascender fronteras y proyectarse ante una audiencia global.