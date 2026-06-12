MUNDIAL DISPARA AFLUENCIA EN BARES Y RESTAURANTES DE CIUDAD DEL CARMEN

La pasión por la Copa Mundial de Fútbol 2026 ya comenzó a reflejarse en la economía de Ciudad del Carmen, donde bares y restaurantes reportaron una ocupación superior al 90 por ciento durante la transmisión de los encuentros del torneo, especialmente los protagonizados por la Selección Mexicana.

Pese a las versiones que circularon en días recientes sobre posibles restricciones para transmitir los partidos debido a temas relacionados con derechos de transmisión, la mayoría de los establecimientos operó con normalidad y recibió una importante afluencia de clientes. La avenida Concordia, una de las principales zonas gastronómicas y de entretenimiento de la isla, registró locales prácticamente llenos durante los encuentros.

Decenas de aficionados acudieron a los negocios portando camisetas, banderas y otros artículos alusivos al representativo nacional, generando un ambiente festivo que impulsó el consumo de alimentos y bebidas. En algunos establecimientos incluso se observaron clientes esperando mesa para poder ingresar y seguir las acciones de los partidos.

La respuesta del público representa un alivio para el sector restaurantero local, que confía en que el desarrollo del Mundial continúe atrayendo clientes y se traduzca en un incremento de ventas durante las próximas semanas, conforme avance la competencia y aumente el interés de los aficionados por seguir cada encuentro.