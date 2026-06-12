EVADE ANA TZEC CUESTIONAMIENTOS SOBRE RECLAMOS POR CAMBIOS DE ADSCRIPCIÓN DOCENTE

-“ESTAMOS EN TODA LA DISPONIBILIDAD DE ATENDERLOS”, SE LIMITA A SEÑALAR

San Francisco de Campeche.- Luego de la manifestación de docentes inconformes con el proceso de cambios de centro de trabajo, la subdirectora de Educación Secundaria de la Secretaría de Educación (Seduc), Ana Regina Tzec Medina, ofreció breve declaración sin detener su rápida caminata, limitándose a declarar que está en toda la disponibilidad de atenderlos.

Al ser cuestionada por la postura de los maestros, quienes acusaron a la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (Usicamm) de no respetar el criterio de antigüedad en el servicio, pese a que un decreto presidencial establece que ese debe ser el único factor para la movilidad laboral, expresó: “Sí, estamos en toda la disponibilidad de atenderlos. Ellos manifiestan algunas diferentes situaciones, pero pues habría que ver en realidad qué es lo que ellos prefieren, y con todo gusto se les atiende”.

De los docentes que permanecían en las instalaciones de la Secretaría de Educación, Tzec Medina afirmó que ya se había establecido comunicación con ellos.

Respecto al número de cambios de adscripción contemplados dentro del proceso que generó la inconformidad, la funcionaria señaló: “Son los que tenemos ahorita. Gracias”, y entró al edificio donde se ubica su oficina.