MÁS SILLAS QUE AFICIONADOS DE NOCHE EN LA CONCHA ACÚSTICA… Y EL VOCERO WALTHER GRABÓ EL MONUMENTO AL DESPILFARRO DE $40 MILLONES

San Francisco de Campeche.- En lo que fue la transmisión del cuarto partido del Mundial de Fútbol entre las selecciones de Estados Unidos y Paraguay, la paupérrima presencia de aficionados volvió a reflejar que el pago de 40 millones de pesos por los derechos de transmisión fue, además de una ocurrencia, una mala decisión y dinero tirado a la basura.

Llamó la atención la presencia del vocero estatal Walther Patrón, quien grabó con su celular el fracaso que representa la cuantiosa erogación, cuando hay necesidades ciudadanas que requieren atención urgente.