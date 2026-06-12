“NO TENGO NADA QUE VER CON ÉL”… PERO TRABAJARON JUNTOS; SESO LOCO Y LA MEMORIA SELECTIVA

Gerardo Sánchez Sansores, “Seso Loco”, negó que exista o haya existido una sociedad con el vocero del Gobierno del Estado, Walther Patrón Bacab, durante una entrevista con Carlos Martínez Caamal en el programa La Barra. Sin embargo, conforme avanzó el intercambio y tras ser confrontado con cuestionamientos sobre la relación que mantuvieron, terminó reconociendo que ambos sí trabajaron juntos en el pasado. “Sí, trabajamos juntos”, respondió luego de rechazar reiteradamente que fueran socios.

Durante la entrevista, Martínez Caamal insistió sobre los vínculos entre ambos, recordó colaboraciones previas e incluso mencionó material audiovisual que evidenciaba la cercanía que existió entre ellos. Ante los señalamientos, Sánchez Sansores se mostró incómodo y pasó de negar cualquier relación más allá del conocimiento personal a reconocer que colaboraron profesionalmente. Incluso calificó a Patrón Bacab como “un extraordinario programador”, aunque insistió en que nunca existió una sociedad entre ambos.

A pesar de aceptar que trabajaron juntos, Gerardo “Seso Loco” aseguró que actualmente no tiene ninguna relación con el vocero ni con el área de Comunicación Social del Gobierno del Estado. “No tengo nada que ver con él. No tengo nada que ver con Comunicación Social. Nada que ver”, afirmó. También admitió diferencias con algunas decisiones tomadas dentro de la administración estatal al señalar que “hubiera esperado que algunas decisiones no se tomaran de cierta manera”, aunque sostuvo que el distanciamiento se debe a que ambos decidieron seguir caminos distintos. “Cada quien dijo: yo voy para acá y tú vas para acá”, concluyó.