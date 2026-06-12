“¡VERGÜENZA HISTÓRICA! #TRUMP CONVIVE CON SU PUEBLO Y #SHEINBAUM SE ESCONDE: JEAN TUFFIC

A través de una publicación en sus redes sociales, el creador de contenido Jean Tuffic consideró una vergüenza que la presidenta Claudia Sheinbaum nos haga pasar una vergüenza por esconderse en Palacio durante la inauguración del Mundial de Fútbol, mientras Donald Trump asiste a uno de los eventos deportivos más masivos a importantes de Estados Unidos, y Ricardo Salinas es bien recibido en el estadio Azteca.

Tuffic escribió: “¡Que vergüenza, qué enorme frustración y qué profundo dolor nos hace pasar esta señora ante los ojos del mundo entero! Miren el contraste de los verdaderos líderes: mientras el mandatario más importante del mundo, Donald Trump, se presenta con orgullo y de cara a la gente en uno de los eventos deportivos más masivos e importantes de los Estados Unidos en la NBA (el juegazo 3 de Nueva York contra San Antonio); en el Estadio Azteca la afición aclama y le grita “Presidente!”, a un ciudadano real como Ricardo Salinas, con personalidad y presencia… ¿dónde está la diminutita encargada de despacho?”.

Y continúa: “Claudia Sheinbaum está escondida, mostrando su hermosa sonrisa, acobijada en un Fan Fest desde el Deportivo ‘Hermanos Galeana’ en la Gustavo A. Madero, que acoplaron para ella y la ladrona de Clara Brugada, blindadas únicamente por sus aplaudidores y paleros pagados”.

¿Por qué se esconde, Sheinbaum? ¿Por qué no tiene los pantalones de salir a pararse en el coloso y convivir con ese supuesto “pueblo” que tanto dice que la quiere y que ama su asquerosa transformación? ¡Porque sabe perfectamente que el pueblo real la repudia!, asevera, y agrega: “Qué m4ld¡ta asquerosidad que una figura tan gris, cob4rde y sumisa sea la persona que formalmente representa a este grandioso y hermoso país. Qué diferencias de personas y clases sociales”.