INTENTO DE ROBO EN TIENDA COMERCIAL TERMINA CON DAÑOS EN LA ENTRADA

Una mujer fue retenida por personal de seguridad de una sucursal de una conocida tienda comercial ubicada sobre la calle 41 entre 20 y 22, en el Centro de Ciudad del Carmen, luego de que presuntamente intentara sustraer varias prendas de vestir sin realizar el pago correspondiente.

La sospechosa llevaba ocultas diversas prendas entre sus pertenencias cuando fue detectada por los vigilantes del establecimiento. Al verse descubierta, intentó escapar, lo que provocó un forcejeo con el personal de seguridad en el acceso principal de la tienda.

Durante el incidente, una de las puertas de cristal de la entrada resultó dañada y terminó desprendiéndose de su estructura debido al jaloneo registrado entre la mujer y los guardias. La situación generó momentos de tensión entre clientes y empleados que se encontraban en el lugar.

Finalmente, la mujer fue detenida por los elementos de seguridad, quienes solicitaron la intervención de las autoridades para que tomaran conocimiento de los hechos. La presunta responsable quedó a disposición de las instancias correspondientes, que determinarán su situación jurídica conforme a la ley.