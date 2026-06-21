TRAS APARECER EN LA PRESUNTA LISTA DE EE.UU., RESURGEN ACUSACIONES DE 120 MILLONES CONTRA LAYDA EN ÁLVARO OBREGÓN: SOLÍS

En un video difundido por el comunicador Rolando Solís, conocido como “Rolando La Nota Oficial”, se retoman los señalamientos que han rodeado a la gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román, luego de que fuera incluida en un reporte de Código Magenta sobre un presunto escrutinio financiero por parte de autoridades de Estados Unidos. Entre los antecedentes mencionados destaca la denuncia presentada por la exalcaldesa de Álvaro Obregón, Lía Limón, quien acusó presuntas irregularidades por alrededor de 120 millones de pesos durante la gestión de Sansores en esa demarcación. Asimismo, se recuerdan publicaciones y declaraciones atribuidas a la periodista Anabel Hernández sobre una denuncia relacionada con presuntos recursos ilícitos que habrían sido utilizados en la campaña que llevó a Sansores al Gobierno de Campeche. El video señala que estos antecedentes han cobrado nuevamente relevancia tras los reportes que la ubican entre los gobernadores que estarían bajo revisión financiera en Estados Unidos.