TRAS TERCER ROBO A SU CASA, VECINA DE SANTA ANA ANUNCIA QUE MEJOR LA PONDRÁ EN RENTA O VENTA; ¿Y LA SEGURIDAD QUE PRESUMEN LAYDA Y MARCELA?

Mientras la gobernadora Layda Sansores y su jefa policiaca Marcela Muñoz insisten en que hay seguridad, una vecina de la privada de Bosque por calle Brasil del barrio de Santa Ana anunció que pondrá en renta o venta su casa tras ser víctima de robo por tercera ocasión, lo que atribuyó a la falta de vigilancia policiaca.

Rosa Aurora Romero Lara precisó que ayer martes 7 de abril descubrió que saquearon su vivienda, para lo cual el amigo de lo ajeno tuvo 3 días para ir sacando sus pertenencias.

Ni la Policía Estatal (PE) pudo detener el atraco, en el que se llevaron muebles, 20 sillas, tanque de gas butano y otras pertenencias, luego de que el delincuente brincó su barda perimetral, dañó tres accesos y abrió un boquete para ingresar. Al final de la privada hay un lote baldío.

La afectada reveló que ya interpuso formal querella, y que el delincuente, quien usó un triciclo, aparece en videos de cámaras privadas cercanas, los cuales fueron entregados a la autoridad ministerial.