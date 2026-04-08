“PARECE QUE NUNCA HA VISITADO CHUINÁ”: CUESTIONAN A ADDA SOLÍS POR CIFRAS QUE NO COINCIDEN CON LA REALIDAD

La diputada de Movimiento Ciudadano, Mónica Fernández Montúfar, cuestionó las cifras dadas a conocer por la titular de la Secretaría de Turismo, Adda Solis Peniche, respecto a la supuesta derrama económica generada en la comunidad de Chuiná, al considerar que no corresponden con la realidad de la zona.

La legisladora señaló que, tras escuchar las declaraciones de la funcionaria estatal, surgieron dudas inmediatas sobre la veracidad de los datos, particularmente por el monto de 15 millones de pesos atribuido a un periodo corto. Indicó que en el propio material difundido se observa que la infraestructura del lugar se basa en espacios rústicos, elaborados por los propios habitantes, lo que, dijo, hace poco creíble alcanzar dicha cifra.

Expuso que la comunidad carece de una infraestructura turística sólida que respalde un flujo económico de esa magnitud, por lo que calificó como inverosímil el dato presentado. Añadió que este tipo de declaraciones generan incertidumbre entre la ciudadanía, que demanda información clara y sustentada por parte de los servidores públicos.

Llamó a que refuerce la precisión de los datos que difunden, al señalar que la confianza ciudadana se construye con información coherente y verificable, acorde con las condiciones reales de las comunidades. Subrayó la importancia de que las cifras oficiales reflejen con exactitud el contexto local, y exhortó a un trabajo más consistente en la comunicación institucional para evitar confusiones entre la población.