NO LLEGA DEFENSOR Y POSPONEN AUDIENCIA PARA INDIVIDUALIZAR PENA A MADRE Y PADRASTRO DE HANNA

Campeche.- Al no presentarse el abogado defensor, la audiencia de “individualización de la pena” por el feminicidio de Hanna fue reprogramada para la próxima semana, donde se darán a conocer los años de cárcel y el monto de la reparación del daño que deberán pagar la madre y padrastro de la menor, ultimada en julio del 2022.

La audiencia estaba programada para ayer martes 7 de abril, y los integrantes del Tribunal Colegiado de Juicio Oral decidieron reprogramarla para el próximo martes 14 del mismo mes, a las 10:30 horas.

Roxana y/o R. G. D. R., y Ángel y/o Á. G. C. C., madre y padrastro, respectivamente, fueron encontrados culpables del feminicidio de la pequeña Hanna, en un juicio oral que duró cinco meses.

La última audiencia en que emitieron fallo condenatorio en su contra se realizó el jueves 26 de marzo. El proceso judicial inició en julio del 2022 con la detención y vinculación a proceso de la pareja.

El lunes 11 de julio, Hanna había fallecido en un sanatorio de la capital campechana, un día después de ser ingresada de urgencia ante las lesiones de gravedad que tenía y un cuadro agudo de desnutrición.

Los médicos dieron cuenta que la niña de 7 años llevaba tiempo sufriendo maltrato y omisiones de cuidado, lo que finalmente llevó a su muerte, por lo que fueron condenados su madre y padrastro.