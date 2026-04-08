DIPUTADOS APRUEBAN EN LO GENERAL EL “PLAN B” DE REFORMA ELECTORAL CON 377 VOTOS

La Cámara de Diputados aprobó en lo general el llamado “Plan B” de la reforma electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, con 377 votos a favor, 102 en contra y ninguna abstención, tras una discusión marcada por confrontaciones entre legisladores del oficialismo y la oposición.

El dictamen avanzó en el pleno de San Lázaro mientras continúa el análisis en lo particular, donde las y los diputados revisan reservas y propuestas de modificación a distintos artículos de la iniciativa.

Durante la votación en materia electoral, legisladores del PT y del Partido Verde, aliados de Morena, respaldaron el proyecto.