DESTAPAN PRESUNTA RED DE EXTORSIÓN Y “MOCHES” EN EL JUZGADO CÍVICO DE LA COMUNA MORENISTA DE CANDELARIA

Circula en Redes: La Administración que encabeza el alcalde candelarense de extracción morenista Jaime “El Patroncito” Muñoz Morfín, está en medio de un escándalo por la denuncia ciudadana que expuso una presunta red de corrupción que opera bajo el amparo del Juzgado Cívico, donde acusan al titular de solicitar sobornos (“moches”) y de imponer multas excesivas sin sustento legal.

De acuerdo con testimonios de afectados, el modus operandi consiste en aplicar multas que superan por mucho lo establecido en el reglamento municipal, y una vez que el ciudadano se muestra imposibilitado de pagar, el juez presuntamente ofrece una “solución alternativa”: un pago en efectivo de menor cuantía que no ingresa a las arcas del Ayuntamiento.

En un video de 9 segundos, se escucha el llanto de un menor y una voz de mujer pasando junto a un escritorio sobre el cual hay latas color verde, y el presunto funcionario le pregunta: “¿Grabó ahorita que me trajo el dinero?”, a lo que ella responde que no.

Con información e imágenes de Acontecer Campeche.