OPINIÓN: A FUEGO LENTO: LA TRILOGÍA MALDITA | Por: Enrique Pastor Cruz Carranza

En la sucesión gubernamental de Campeche urge mantener inamovible una serie de intereses creados desde la época cuando los grupos elitistas monopólicos de la Entidad perdieron el control con los gobiernos del General y Lic. JOSÉ ORTIZ ÁVILA y posteriormente durante el sexenio de Miguel de la Madrid al ser nominado por Fidel Velázquez el líder obrero CETEMISTA ABELARDO CARRILLO ZAVALA.

Los grupos nostálgicos de la Monarquía Europea del solar no quieren volver a perder el control de latrocinio en el presupuesto local y la asignación Federal donde el privilegio de gobernar los ha convertido en un lastre total para el progreso integral de sus 13 municipios.

Muchas veces en los análisis confidenciales compartidos en tiempos de coordinación entre el CEN del PRI y la SEGOB para garantizar la Dictadura Perfecta y gobernabilidad, CAMPECHE se desestimaba su importancia electoral a solamente lograr el consenso entre la corriente política de Carlos Sansores Pérez y el Lic. . Rafael Rodríguez Barrera para el reparto de posiciones equitativo a sus intereses.

Las cosas no han cambiado sino los actores donde la HIJA DEL CACIQUE NEGRO representa los intereses de AMLO – TABASCO, LA CARTA FUERTE DE LOS VESTIGIOS DE ATLACOMULCO ANTONIO GONZÁLEZ CURI Y EL JUEMENTO ADORADOR DE LOS PELLISCOS ERÓTICOS A ENRIQUE PEÑA NIETO- es decir ALEJANDRO MORENO CÁRDENAS no van a permitirle a PALACIO NACIONAL Y MORENA DE LA PRESIDENTA CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, puedan tener injerencia en la nominación gubernamental del 2027.

La ” construcción de una muralla de profundos intereses en rapiña e impunidad” no podrán ser puestos en riesgo ante nada y por ello ya se adelantan sin recato las precampañas. USANDO DE PAPEL DE ASEPSIA SANITARIA las Instancias que debieran castigar los hechos.

La TRILOGÍA MALDITA se quitan las máscaras y hacen frente – como siempre – para jugar a la pluralidad, el engaño y los montajes previamente acordamos.

El GRUPO TABASCO hoy encabezado por su brazo ejecutor “LA BARREDORA” con ADÁN AUGUSTO al frente saben que los mejores alardes de dominio podrían estar en capilla y apuran los tiempos para no perder el entorno geopolítico del Estado Petrolero y los grandes beneficios con tantos NEO JEQUES CHOCOS y los campechanitos que tienen sus inversiones en ROHATAN, ESPAÑA, CANADÁ Y FLORIDA entre otros paraísos de fortunas mal habidas.

No se trata de sepultar raterías y abusos de poder como lo dejado en impunidad por Laydita en la Alcaldía Álvaro Obregón CDMX y sus acumulados en Campeche con su fraudulento FALSO TREN LIGERO y la falta de esclarecimiento de cinco años de opacidad que la ASF exige en rendición de cuentas.

Se trata de no permitir injerencias para perder el mando ya sea con el niñe consentido de los Tabasqueños – PABLO GUTIÉRREZ LAZARUS- o la ahijada- hermana LIZ HERNÁNDEZ ROMERO como factor de convergencia para que todo sea cubierto y los robos queden impunes.

¡No estamos ante nada nuevo!

Ya se aplicó a ERNESTO ZEDILLO cuando quería que Carlos Sales GUTIÉRREZ fuera gobernador o Vicente Fox – al ser vetado Juan Carlos del Río o Felipe Calderón cuando intentó con Mario Ávila Lizárraga candidato de Carlos Mouriño y no de Juan Camilo y la nomenclatura de CONVERGENCIA DE LSS – PRIAN AGC y ALITO no permitieron ningún sobresalto.

No se descartan eventos cargados de infamia, atentados- nuevos crímenes, secu3strøs, linchamientos con sustento de espionaje ilegal e IA, anexos para someter ánimos de rebeldía.

En CAMPECHE YA QUEDÓ DEMOSTRADO TODO SE PUEDE HACER SIN RIESGO DE CASTIGO APEGADO A DERECHO.

Encarcelar RECTORES, SEMBRAR DROGAS, EJECUTAR OPOSITORES SECUESTRAR Y ASESINAR FAMILIARES, NEGOCIAR CARGOS SIN ESCRÚPULOS Y MANTENER A LA CIUDADANÍA SEDUCIDA EN UN CIRCO ROMANO DISTRACTOR.

¡POBRE CAMPECHE!

¡TAN LEJOS DE PALACIO NACIONAL Y TAN RICO EN PETRÓLEO Y CANALLAS!