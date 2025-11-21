OPERATIVO MINISTERIAL Y MILITAR EN RANCHO DONDE A INICIOS DE ESTE MES FUERON HALLADAS 4 PERSONAS EJECUTADAS Y CON HUELLAS DE TORTURA
Pese al hermetismo de la Fiscalía General del Estado de Campeche (FGECAM), trascendió que ayer jueves y hoy viernes hubo intensa movilización ministerial y militar en el rancho “Oaxaco” e inmediaciones, ubicado en San Pablo Pixtún, Champotón, donde a principios de este mes de noviembre fueron hallados 4 cuerpos en avanzado estado de putrefacción, ejecutados y con huellas de tortura.
Primero, el sábado 9 de noviembre fueron encontrados los cuerpos en avanzado estado de descomposición de una mujer y un hombre. De la fémina se informó que estaba embarazada.
Luego, el sábado 15 de noviembre, fueron hallados dos cuerpos más también en estado de descomposición, que luego fueron identificados como Elías C. A. y Saúl R. H.
Las cuatro víctimas aparentemente vivían y trabajaban en ese rancho.