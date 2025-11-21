viernes, noviembre 21, 2025
Locales

CAMPECHE: CONFIRMA HIJONOSA QUE EL KO’OX SEGUIRÁ SIENDO GRATUITO HASTA DICIEMBRE PRÓXIMO

El titular de la Secretaría de Bienestar, Esteban Hinojosa Rebolledo, confirmó que el transporte Ko’ox seguirá siendo gratuito hasta el mes de diciembre, al anunciar que la gente de todas las colonias podrá asistir a las actividades navideñas que se realicen.
“Estoy confiado de que va haber mucha afluencia en estas Posadas del jaguar, porque confluye con la gratuidad del Ko’ox”, indicó, y dijo que le consta que la gobernadora encabeza las mesas de trabajo para que (el servicio) termine de la mejor manera para los campechanos.

