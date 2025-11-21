“A USTED LE PAGAN PARA TRABAJAR, NO PARA JODER AL PUEBLO”: PEDRO ARMENTÍA

Desde la tribuna del Congreso del Estado, el diputado de Movimiento Ciudadano, Pedro Armentía López, respondió al director del ARTEC, Eduardo Zubieta Marco, luego de que éste se refiriera a él en la conferencia de Viernes de Acciones, donde estuvo acompañado del titular de Comunicación Social, Walter Patrón Bacab. Armentía señaló que esa estrategia de comunicación impulsa actitudes que ponen a reír a los funcionarios en lugar de enfrentar los problemas que viven miles de usuarios del transporte público. Recordó que en dicha conferencia el director apareció junto a “Guarachín”, como calificó al responsable de comunicación, riéndose mientras hablaba del sistema Ko’ox.



El legislador reiteró que a Zubieta le pagan para trabajar y no para joder al pueblo de Campeche, acusándolo de minimizar el malestar ciudadano y esconderse tras el argumento de que no es político. Señaló que desde hace un mes se le pidió acudir al Congreso para explicar el funcionamiento del programa, rutas, ejecución y fallas, pero aseguró que el director ha mantenido una negativa constante, incluso para reuniones básicas. Rechazó también las insinuaciones del funcionario, quien sugirió que detrás de las protestas vecinales existen intereses partidistas, al afirmar que ningún integrante de Movimiento Ciudadano ha participado en esas manifestaciones. Armentía sostuvo que las y los diputados solo han dado lectura a los mensajes ciudadanos y han dialogado con comités vecinales para conocer los problemas del transporte. Añadió que la gobernadora Layda Sansores San Román ha reconocido fallas y ajustes, pero estos esfuerzos quedan opacados por las posturas del director del ARTEC en sus ruedas de prensa. Para cerrar, lanzó un mensaje directo: que resuelva el caos del Ko’ox y, si después quiere, habrá tiempo para hablar de política.