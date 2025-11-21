OPINIÓN: ¡SIN LIBERTAD NO HAY DEMOCRACIA!

Locutor René Narváez Lozada

“La voz de México”

ESTE 20 DE NOVIEMBRE LOS JÓVENES TUVIERON EL TEMOR A OTRA REPRESIÓN POLICIAL.

EL GOBIERNO MEXICANO IMPIDIÓ QUE LOS JÓVENES SALIERAN A MANIFESTARSE LIBREMENTE.

Este 20 de noviembre del 2025 se cumplieron 115 años de que se dio la llamada REVOLUCIÓN MEXICANA que es nada más que el movimiento armado que costó más de 1 un millón de vidas es decir miles de personas asesinadas que murieron porque existieran los derechos humanos y la democracia en México y que como consecuencia de esto se sentarán las bases de la primera Constitución que contenía el respeto a los derechos humanos es decir la CARTA FEDERAL de 1917… Misma que acaba de ser pisoteada por jefa de la Ciudad de México la Señora Clara Brugada y su jefe de la policía. ¡Aunque usted, no lo crea!

Y lo diré y demostraré claramente con los siguientes comentarios que circularon hoy en los principales canales de televisión, programas de radio e información de las redes sociales, mismos que sirvieron para demostrar el miedo que les tiene a los jóvenes y sus manifestaciones el actual gobierno.

En el boxeo se dice y sabe que cuando a algún boxeador le entra un golpe que le duele normalmente dice que no, hasta se ríe o mueve la cabeza para demostrar que no le dolió “pero la verdad es que si le dolió” y así se vio y actuó recientemente el gobierno de MÈXICO. ¡Juzgue, usted si no!

Otra vez con sus burlas incluso desde la presidencia, la 4T al ver que este 20 de noviembre 2025 no acudieron muchos manifestantes a la marcha 1.- Por ser día laborable y 2.- Por temor a otra VIOLENTA REPRESIÓN DEL GOBIERNO MEXICANO.

Por lo qué intolerantes como son siguen provocando a los jóvenes y retándolos, con sus comentarios imprudentes y sarnosos y burlándose de los jóvenes de la GENERACIÓN Z termino mostrando su soberbia y falso orgullo de políticos mediocres pintado de un cínico “humanismo hipócrita” Al terminar diciendo “ya ven como no fueron muchos los manifestantes”

Sin embargo, omitieron decir que con granaderos y policías militarizaron la Ciudad de México, para impedir la libre manifestación, es decir Clara Brugada y Claudia una vez más demostraron que con intimidación y violencia producto de su autoritarismo, este gobierno demuestra que esta más preocupado por que las víctimas de la anterior marcha y los manifestantes claramente le dijeron que los ciudadanos mexicanos ya despertaron y “No va es más me incluyo, no vamos a quedarnos callados”

Por lo que tomare literalmente la nota de mi compañera periodista Elvia y diré con sus palabras lo que es el sentir del pueblo México y el de su servidor la voz de México.

A 115 AÑOS DE LA REVOLUCION, LA DEMOCRACIA

EN MEXICO SIGUE EN RIESGO

“Este 20 de noviembre, a 115 años de iniciada la Revolución Mexicana, aún no se concretan los ideales de los héroes revolucionarios ni se honra el sacrificio de más de un millón de mexicanos que murieron por ella.

En pleno siglo XXI, la democracia en México está en riesgo, atrapada en un gobierno con graves tintes de comunismo que pacta con el crimen organizado, que acribilla a quienes piensan diferente y que reprime a quienes exigen un alto a la corrupción.

El caso de Carlos Manzo, por quien miles de jóvenes se han levantado, es símbolo de esta lucha: romper el pacto siniestro, garantizar la democracia y conquistar un futuro digno de vivir.

El contraste fue evidente este 20 de noviembre en el corazón de la Ciudad de México.

Mientras la presidenta Claudia Sheinbaum encabezaba el desfile cívico-militar con cornetas, corridos y canciones revolucionarias, decenas de jóvenes de la Generación Z marchaban por las calles del primer cuadro gritando: “¡Fuera Morena, fuera Claudia!” SIC, Tomado literalmente de la nota escrita por la periodista Elvia Andrade Barajas.