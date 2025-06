HOLA SEÑORA GOBERNADORA LAYDA SANSORES

Por: Víctor Alberto Améndola Avilés

Saludos antes de cualquier cosa.

Hoy es 13 de junio de 2025.

Hoy hace seis años Alejandro Moreno Cárdenas dejó el gobierno del estado de Campeche.

Él tomó protesta a su cargo el mismo día que Ud.

Él en el año de 2015 y usted en el año de 2021.

Eso significa que ahora, usted ha ejercido el Poder exactamente el mismo tiempo que Alito: misma cantidad de años, misma cantidad de meses, misma cantidad de días.

Alejandro es uno de sus siete antecesores que están aún vivos, todos ellos nacidos en el PRI al igual que usted misma.

Pero Ud ha descargado el discurso de su actual administración fallida, fundamentalmente sobre él.

Alito es hoy blanco de sus ataques, de sus críticas y cuestionamientos, todo ello pagado con dinero público.

Una retórica sublimada particularmente los días martes, por cierto, cargada de odio, de resentimiento, de medias verdades y muchas mentiras.

Pero el tiempo pasa y transcurre de forma inevitable.

Y eso nos permite comparar a todos, los elementos, las acciones y los logros del pasado y constrastarlos con el presente.

Está Ud lista?

Vayamos uno por uno. Gobernador por gobernador.

Abelardo fue un gobierno de Concordia. Nos dejó el legado de los conjuntos habitacionales de Plan Chac, Fidel y Solidaridad Nacional. La clase obrera del estado pudo acceder a viviendas que aún hoy en día están a la vista de todos. El crecimiento de la ciudad capital en el norte y noreste, rumbo a Mérida, es evidente: parques, pequeños centros comerciales, supermercados, gasolineras y demás. Todo fue consecuencia de una planeación para apoyar a sectores de clase media y clase media baja.

Jorge Salomón. El Ingeniero tomó el reto de ampliar las vías de comunicación que ahogaban la ciudad capital. Existiendo solo una vía de acceso principal: la Avenida Gobernadores, Azar García diseñó y construyó la actual Avenida Colosio. Eso permitió dispersar las vías generales de comunicación de toda la ciudad capital. El Sur del estado recibió importantes apoyos. Particularmente Calakmul, municipio que nació en su administración. La carretera Escárcega Chetumal es lo que es, gracias a el. Nuestro orgulloso patrimonio nacional: la Biosfera de Calakmul obtuvo, gracias a su administración, el reconocimiento mundial tantas veces relegado. Gracias al Ingeniero, Campeche pudo tener las condiciones para disputar limites territoriales al vecino estado de Quintana Roo, ya que por el abandono de esa región, Campeche pudo perder parte de su territorio. Al Ingeniero le debemos que eso no haya ocurrido.

Antonio. Las inversiones para construir un nuevo Malecón y ya desarrollado éste, nació el Centro de Convenciones; Maquiladoras, una en cada municipio… y Ud presume SOLO UNA!! González Curi vivió seis años bajo insultos y descalificaciones de su parte. Siempre lo acusó de un supuesto fraude que nadie de su equipo pudo jamás probar. Candelaria nace con él también.

Campeche es uno hoy antes de González Curi y otro después de él. La celebración del 4 de octubre adquiere nueva dimensión bajo su mandato. La campechanidad es recordada cada décimo mes del año, festividades que incluso Ud. misma ha encabezado. Ud va a la cabeza de fiestas y bailes que su entonces némesis creó y dio nueva dimensión. Con Ud. sus foráneos han tenido hasta qué presumir clases de baile regional campechano al ser algo ajeno a todos los empoderados de su gobierno.

Jorge Carlos. Si bien fue un gobierno de continuidad, logró la reconciliación estatal. A tal grado de que el padre de Ud. recibió un reconocimiento de todo el gobierno estatal en el año de 2004. Creció la inversión al nuevo Malecón; igual el centro de Convenciones. Se construyeron los cimientos de un desarrollo turístico para el estado que lamentablemente el infortunio de Juan Camilo impidió consolidar en Champotón. Sin embargo, las obras y desarrollo ahí permanecen; lejos, por cierto del Tren Maya, sin que haya existido la visión de su parte para rescatar ese proyecto.

Fernando Ortega. Aunque fue el gobernador que menos decisiones tomó, ya sabe: “el gobernador está en el Ala sur; pero el que ordena despacha en el Ala Norte en la Sria de Gobierno”, logró construir y desarrollar el nuevo drenaje pluvial de la capital. Ese al que las obras del gobierno federal con el Tren Ligero van a meter en severos problemas. Logró los recursos y la atracción de capital para la Plaza Galerías que generó fuentes de empleo.

Por cierto, la nueva Plaza que Ud anunció ¿Cómo va? Escuché por ahí que es ya un proyecto cancelado e inviable. Qué pena.

Alito Moreno… su nuevo Némesis.

En honor a la verdad es al único que lo podemos comparar con Ud. Porque como dije al inicio, es el único que su tiempo gobernando, hoy precisamente, alcanza el mismo período que el suyo.

Pero Alejandro, aún con todos los odios de Ud. y de su sobrino el famoso “Seso Loco”, ahora “Fredo Corleone” Sansores, nos dejó:

Uno, la gestión y concretación del nuevo puente de la unidad que vincula Carmen con Isla Aguada.

Dos, Ciudad Administrativa.

Tres, Nuevo parque de Mouch Couoh.

Cuatro, nueva ampliación del Malecón con el parque acuático.

Cinco, el paso vial de la Av. Gobernadores con la Av. Francisco I. Madero.

Seis, más de 100 canchas techadas en todo el estado.

Nacieron los municipios de Seybaplaya y Dzitblaché.

Siete, las fuentes del malecón con nuestro “papá luchón” (a propósito del dia del padre) el Ángel Maya.

Ocho, recibir la distinción de Seybaplaya de ser Zona Económica Especial… sueño que Andrés Manuel destazó como miserable carnicero con los aplausos de Ud. para que tres doritos después Marcelo Ebrard nos diga que siempre sí con la sonrisa cínica de su gobierno.

Y Usted señora Sansores…

qué nos puede presumir?

qué ha hecho por y para Campeche?

sus discursos falocráticos a López Obrador?

los semáforos inteligentes que siguen sin funcionar?

la toletiza a las y los policías estatales encubriendo y solapando a los responsables de aquel operativo fallido?

las empresas factureras de Marcela, sons & company?

los prestanombres de su sobrino Seso Loco aka “Fredo Corleone” Sansores?

Cuál es su legado hasta el día de hoy…

Porque Tren Maya y Tren Eléctrico ni están al cien ni son o fueron con recursos locales: TODO es dinero federal. Todo.

Porque fíjese Ud. además:

Antonio, Jorge Carlos, Fernando y Alito no tuvieron un presidente de la República tiempo completo de su propio partido.

Usted sí.

Es decir, González Curi tuvo tres años al PAN y a Fox. Hurtado, a él le fue peor: seis años panistas, tres de Fox y tres de Calderón. Ortega, tres panistas con Calderón y tres del PRI con Peña. Alito tres con Peña y el último con el mesías loco de Macuspana.

Aysa, aunque se empinó con Morena, nunca tuvo los arrestos para renunciar al PRI y afiliarse con los guindas, por lo tanto, gobernó los dos años con un partido distinto al del PRI.

Usted señora Sansores, toda su administración ha sido bajo la tutela y cuidado de su propio partido, tanto en lo local como en lo federal.

¿Qué hemos recibido a cambio?

Nada. Absolutamente nada.

Promesas incumplidas y discursos de lo absurdo.

Pemex nunca llegó a Carmen.

Las empresas locales siguen esperando poder cobrar a la Paraestatal; y usted y yo sabemos que eso nunca ocurrirá.

Sus “Martes de Jaguar”, ese detestable espacio para la mentira y la infamia es sólo verla a Ud. parada como la Reina del Cuento de Blanca Nieves.

Espejito espejito: dime quién es la más corrupta del Reino?

Usted majestad!

Espejito espejito: dime quién dice más mentiras en el reino?

Usted majestad.

Y todos ya sabemos en qué se transformó aquella reina del cuento.

Su sobrino Gerardo Sánchez hace unos pocos días, salió del umbral en el que siempre se mueve.

Finalmente pasó de comprarle tortas de relleno negro a la Claudia Sheinbaum a querer ser un actor secundario en esta puesta de show local tropical; y es que, pobrecito, no le alcanza más que para ir con Ruelas a la Fidel.

No ha de ser fácil para una persona como él vivir a la sombra de otros. Ser un nobody de tiempo completo.

Primero, bajo la sombra del abuelo. Luego cargarle los micros y cámaras a Alito. Luego ser primer damo de la Secretaria de Finanzas… y ahora con usted, queriéndonos vender la idea de que quién realmente gobierna es él y no la señora Layda Sansores.

Pero cheque algo señora gobernadora.

Y aquí le dejo algunas preguntas más para su reflexión.

Y le dejo anexada las pruebas.

¿Por qué la golpean tanto a usted en la prensa nacional?

¿Por qué su figura es objeto de burla y escarnio en todo México?

¿Por qué la imagen de Campeche y los campechanos es tan vituperada, gracias a Usted por todos en el país?

Su plaza, este pequeño París en el que vive… ay! Como recuerdo esa foto del Carnaval con usted vestida de María Antonieta… le queda tan bien el papel.

Tanto, que espero que en la elección dentro de dos años, ojalá todos los campechanos carguemos la guillotina electoral.

Pero Campeche se parece más bien a esa Roma de las Segundas Guerras Púnicas.

Pero, ¿sabe qué? Ni Adán Augusto, ni Ricardo Monreal ni Marcelo son lejanamente algo parecido a Aníbal Barca (y no, no hablo del anciano decrépito que ronca en el Senado de México).

Ellos no tendrán pudor ni rubor alguno para cobrarle todas y cada una de las afrentas e insultos vertidos por Ud en el pasado reciente.

Sus declaraciones y transmisiones del Martes de Jaguar, le ha servido para coleccionar una cantidad impresionante de adversarios y enemigos políticos, unos más poderosos que otros.

Y su único aliado, anda hoy ocupado tratando de proteger a su pequeño Andy; y buscando que la DEA no le finque responsabilidades.

Por eso mandó a Ud a su sobrino “Fredo Corleone” Sansores a “defender” a Andy, el Mínimo.

“Seso Loco” antes, hoy ya más un Fredo Corleone Sansores, maneja toda la infraestructura de comunicación social de su gobierno… o bueno, de alguna forma hay que llamarle a eso… pero a usted la golpean de forma despiadada en TODOS los medios nacionales.

Aquí le dejo una colección de caricaturas de Ud. de periodistas de todo el país .

No hay una sola mía, no es precisamente pues, la idea que tengo yo de Ud y de su gobierno. Pero así la ven en el ámbito nacional.

Si quiere desquitarse con alguien, será con ellos; no conmigo. Yo soy aquí tan solo un modesto y humilde portador de opiniones periodísticas circuladas en periódicos de la capital del país.

TODAS ellas de prensa nacional.

¿No le hacen contención?

¿Nadie lleva un control de daños?

¿Nadie la cuida? ¿Quién la protege mediáticamente?

¿No se ha puesto a pensar, de casualidad, que en su entorno más inmediato es una medida que implementan a propósito? ¿El NO defenderla?

Mientras a Ud la golpean, otros atracan, roban y hurtan a comodidad.

¡Total! El blanco es Ud.

Usted es la “diana” o el distractor perfecto.

“Pégenle! Pégenle! Pégenle a ella!”… “total, así nadie nos ve”.

Recuerde: Fredo Corleone, no solo era un inútil… también fue un traidor.

Y las traiciones no vienen de los adversarios, ni del enemigo, ni de sus críticos… la traición viene de los suyos, de los más cercanos… de la familia.

Acuérdese de Julio César.

Le dejo estas reflexiones señora gobernadora.

Ojalá las medite y trate de, ahora sí, gobernar para el bien de todos y de todas.

No le queda mucho… pero algo es algo. Mire… hasta Aysa en dos años hizo más que Ud en los cuatro que ya lleva.

¿Sabe algo?

En un tiempo yo la admiré.

Recuerdo sus enfrentamientos con Peña y con Calderón. Intento imitar su ejemplo de aquellos ya viejos tiempos.

Pequeña diferencia: yo no tengo guaruras ni guardaespaldas; ni manejo vehículos blindados; camino solo por la calle; ni tengo enorme fortuna económica que me arrope.

Hoy, como Simón Levy, me avergüenzo de haber contribuido en el pasado, aun haya sido de forma modesta, a que gente como Ud. haya llegado al poder.

Hago con esta segunda carta una pequeña especie de “Mea Culpa”.

Ustedes, los de la 4T NO buscaban democracia, ni más libertades ni más igualdad: ni mejores condiciones para el desarrollo de los estados.

Basta con ver Campeche para entender y comprenderlo.

Lo de ustedes era una miserable e insaciable sed de poder y de dinero. Una búsqueda de caminos para arribar al gobierno, y ya ahí instalados, destruir todo vestigio de avance democrático, de más y mejores derechos civiles y ciudadanos. De más transparencia, de decencia y honestidad.

Y lo que tenemos aquí en Campeche es un gobierno depredador, degradador y depravador.

Yo no marché en 1997 a su lado para obtener y vivir la miseria del Campeche de hoy, este que está gobernado por Ud., encabezando una banda de foráneos filibusteros.

Y nuevamente cito a Levy:

“Cuando la historia se escriba -porque se escribirá-, no se tratará de quien tuvo la razón, sino de quien tuvo el valor de decirla a tiempo”.

Simón Levy.

Me despido.

Le deseo, a pesar de todo, lo mejor.

Si le va bien a ud., le debe ir bien a Campeche.

Ojalá.

Le quedan solo dos años para probarlo.

V. Améndola

Rōnin

13 de junio de 2025.