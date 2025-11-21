MORENA ACEPTA Y DISFRUTA LA CORRUPCIÓN: CARLOS LORET; LA REALIDAD ALTERNA DE SHEINBAUM DURANTE EL MITIN POR ANIVERSARIO DE LA REVOLUCIÓN

En un video divulgado en Latinus, el periodista Carlos Loret de Mola dio a conocer que la presidenta tiene una realidad alterna de la situación del país, pues aunque asegura que no hay corrupción, ni viol3nc¡a, ni privilegios, los hechos demuestran lo contrario, y afirmó que los morenistas aceptan y disfrutan la corrupción.



Manifestó que durante la ceremonia por el aniversario de la Revolución Mexicana, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que en México ya no hay corrupción, ni v¡il3ncia, ni privilegios, y en cambio sí hay libertad de expresión sin persecución contra opositores.



El acto conmemorativo terminó convertido en mitin político de Morena, al citar que Porfirio Díaz construyó un régimen autoritario sostenido por la represión, el miedo y la sumisión forzada del pueblo, a lo que Loret de Mola la contradijo al citar la represión durante la marcha convocada por la Generación Z, como ocurrió con la persona que sostenía la Bandera.



Habló de honestidad cuando están los sobres de Pío López Obrador, la casa gris de José Ramón, el clan de Andy, entre otros, y de que nadie es silenciado cuando en el país es lo contrario y un ejemplo es el alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, quien fue @sesin@do por levantar la voz y pedir ayuda contra el n@rco, y otros casos. Lo mismo con quienes piensan distinto al régimen, al llegar al grado de @rm@rle carpeta de investigación, criticó el periodista.



En cuanto a élites en el poder, Morena se ha convertido en eso al controlar todo, y contra la afirmación de la Presidenta de que ya no hay club de privilegiados, Loret de Mola señaló que sí hay de morenistas de los hijos de AMLO, hermanos Monreal y otros casos.



Y en cuanto a la cero corrupción, a los amigos de Andy no los han tocado pese a las grabaciones donde hablan cómo la realizan, ¿y el director de Segalmex que sigue libre?, ¿y el sobrino del secretario de la Marina? “La corrupción la aceptan y la disfrutan”, sentenció, y expresó que como realidad alterna, Sheinbaum dijo que no hay persecución contra la prensa independiente.