OPINIÓN: PABLO GUTIÉRREZ ¿EL HÉROE? ¿EL SALVADOR?

#TómbolaPolítica

Por: JC Rodríguez Rodríguez

Dicen que “lo que no se ocupa, alguien o algo lo llena, porque en la sociedad no pueden haber vacíos”. En una jugada maestra, audaz, el alcalde de Carmen, Pablo Gutiérrez Lazarus, hizo eso: Ocupar el vacío de autoridad del Gobierno del Estado, y particularmente, de la Agencia Reguladora del Transporte (ARTEC) para saltar a la palestra como el chingón, el salvador, el garante de la Ley y paladín de la justicia. Casi todo junto a la vez. “Eso de estar bloqueando y afectando a terceros, nomás no está bien y no se va a permitir más”, publicó inmediatamente después de que la Policía Municipal, bajo su mando, arremetió con gases lacrimógenos contra los taxistas que bloqueaban el Puente Zacatal la tarde del martes 26 de agosto de 2025.

Pero, en realidad, ¿Pablo es el garante de la Ley y el paladín de la justicia?

No es un secreto que en aras de crear estructuras incondicionales, de respaldo y de financiación de sus ambiciones políticas: primero, obtener la candidatura de Morena, y luego, ser gobernador, Pablo prohijó el transporte ilegal en el municipio. Aprovechó la falta de un transporte urbano eficaz, eficiente y de calidad en Ciudad del Carmen, y basándose en esa necesidad, ideó y puso en marcha los AmorXCarmen. Los autobuses chinos, marca Yutong, han sido un paliativo ante el grave problema de un transporte deficiente, con camiones viejos y destartalados. Un problema ignorado por el Gobierno del Estado, que ha centrado todos sus esfuerzos en la materia en Campeche Capital, con el conocido y enviable sistema Ko’ox.

Pero Pablo echó a andar los AmorXCarmen por sus calzones, sin respetar la Ley y sin seguir el procedimiento legal para su operación. Hoy, esos autobuses transitan la ciudad sin concesión, sin permiso, sin placas, sin conductores certificados; en resumen, sin cumplir los requisitos para hacerlo un transporte regular y, sobre todo, seguro. Ni seguro del pasajero tienen. Lo peor es que operan en completa opacidad y sin ningún control financiero auditable, pese a que lo hacen totalmente con recursos públicos. Así se compraron, el conductor va a la nómina del Municipio y la gasolina es la que Pemex le da al Ayuntamiento. Pero nadie sabe –excepto él y sus secuaces– cuánto ingresa por la tarifa y a dónde va a parar ese recurso. Por esto, no pocos aseguran que los AmorXCarmen son la “caja chica” de sus ambiciones políticas, con los que financia su reparto de dádivas, principalmente en el norte del estado (el Camino Real), donde es poco conocido.

A inicios de su actual periodo de gobierno (el tercero: la 1era por el PAN y las últimas por Morena), Pablo publicó la imagen de un pochimóvil con la pintura y logo de su AmorXCarmen. Así se declaró como el padrino de este transporte que ha sido declarado inseguro e ilegal por la ARTEC y que, de entonces a la fecha, pulula en las calles de la isla. En reiteradas ocasiones, la Agencia Reguladora del Transporte ha pedido a la Dirección de Seguridad Pública, Vialidad y Tránsito su colaboración para aplicar la Ley de Vialidad y sancionar la operación de estas unidades. Misión imposible. Esto es porque Pablo es el jefe del director de esta dependencia, Nicolás Nicomedes de los Santos Ramos, quien ante su deber de aplicar la Ley de Vialidad, se hace como el “Tío Lolo”. Así, sin ningún control y seguridad, pero con la protección de Pablo, los pochimóviles pululan y viven su primavera en Ciudad del Carmen.

Sin embargo, irónicamente, fue Nicolás Nicomedes quien encabezó el operativo en contra de taxistas que exigían a la ARTEC actuar contra el transporte pirata, incluyendo los pochimóviles o mototaxis. Parece burla pero no lo es. Por un lado sigue la consigna de su alcalde y jefe, permite la operación sin problema de este transporte ilegal, y por el otro, arremete contra quienes exigen aplicarle la Ley.

Peores cosas veredes, Mío Cid…

PD: ¿Será cierto que “El Gallo” Alba se reunió con Pablo Gutiérrez horas antes del bloqueo al Puente Zacatal?